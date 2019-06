Museo Pignatelli e Acropoli di Cuma: weekend di yoga e convegni in città

Giovedì 20 Giugno 2019, 14:56

La Giornata Internazionale dello Yoga promossa dall'Onu si festeggia con un intero fine settimana di eventi. Domani, venerdi 21 giugno, ore 11, Solstizio d'Estate, meditazione e cerimonia vedica del "Sacro Fuoco per la Madre Terra e la Pace e il Beneficio di tutti gli Esseri", nella sede sociale della Scuola di Yoga Integrale in via Scarlatti al Vomero. A seguire pranzo vegano secondo i principi dell'ayurveda e della tradizione partenopea. E' necessaria la prenotazione tramite sms al 3407830920; ingresso libero con contributo, indossare abiti comodi chiari.Sabato 22 giugno, ore 09 - 16.30, Museo Pignatelli, via Riviera di Chiaia, Napoli, si accede col biglietto del Museo di cinque euro:Lo Yoga dell' Arte-l'Arte dello Yoga: la Via della Bellezza, l'esperienza estetica come sentiero spirituale'Con interventi musicali tra Oriente e Occidente e Danza Sacra dei Sufi.ore 09 - 10: Prato antistante al Museo,pratica del Saluto al Sole, Surya Namaskara e Inni al Sole della Tradizione Vedica ed Orfica. Portare tappetino, indossare abiti comodi chiari.Ore 10-13.30: Veranda Neoclassica del Museo,prima parte del Convegno con interventi musicali (canto Karnatico e bhajan dell'India con Alessandra Careddu e Mantra Rock con Marco Francini).Ore 13.30-14.30: Sala delle Feste del Museo,rinfresco bio-vegano a cura de 'La Grande Vita, Scuola di Cucina ed Alimentazione Naturale dal 1986'.Ore 15-16.30: Veranda Neoclassica seconda parte del Convegno, interventi musicali e Danza Sacra 'Sama' dei Dervisci Sufi. Interventi di Anna Imponente, Direttore del Polo Museale della Campania; Rosanna Naclerio, Direttore del Museo Pignatelli; Francis V.Tiso, New York City- U.S.A., artista e musicista, Gianfranco De Micheli- Jagannatha dasa, Roma, artista e architetto, Giuseppe Barbera, presidente dell' Associazione ' Pietas Tradizione Romana' di Roma; Francesco Borrelli, artista, scenografo, Giovanna Donnarumma e Gennaro Ippolito, Napoli, artisti, fondatori dell' Associazione 'Linea d'Arte Officina Creativa', Gino Sansone-Ramanuja acharya dasa, Presidente della associazione 'Scuola di Yoga Integrale',Francesco Piani-Najil Sefer Sidiqq, musicista, Jacopo Gandolfi-Ali Yaqub, danzatore sacro di Sama; Alessandra Careddu-Danda Devi dasi, Canelli(Asti), musicista, musicoterapeuta, insegnante di canto karnatico (India), Marco Francini, musicista, fondatore ed insegnante del Progetto 'Lo Yoga della Voce' con Gino Sansone e del Progetto 'Echos'., ore 10.30-14.00,, Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Pozzuoli (Napoli)si accede col biglietto del sito di euri quattro, appuntamento alla biglietteria, è necessaria la prenotazione acquadimedicina@gmail.com oppure sms 3407830920:'L'Enigma dell'Oracolo' un percorso tra yoga e teatro nei luoghi sacri dell'Acropoli di Cuma, una performance teatrale interattiva che coinvolgerà direttamente tutti i partecipanti.A cura del 'Laboratorio di Teatro Yogico-Sciamanico : il Corpo Creativo'- della Scuola di Yoga Integrale, attivo in Italia dal 1980; 'L'Enigma dell'Oracolo' è un progetto ideato e realizzato da Agnese Viviana Perrella (danzatrice, coreografa, attrice, insegnante di Yoga Integrale) e da Gino Sansone (artista,poeta, scenografo, coordinatore del Laboratorio di Teatro Yogico-Sciamanico dal 1980, insegnante di Yoga Integrale e maestro di meditazione).Inoltre sino alcontinueranno le lezioni gratuite di pratica dello Yoga Integrale presso i Musei:Lunedi, 15.30, Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Martedi, ore 15.00, Museo di Capodimonte, Napoli; Mercoledi, ore 14.30, Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana, Napoli; Giovedi, ore 10.30, Museo Pignatelli, Napoli; Giovedi, ore 17.00, Museo Nazionale Ferroviario di Pietraresa, Napoli-Portici; Venerdi, ore 10.30, Certosa e Museo di San Martino, Napoli, con visita guidata della Chiesa; Sabato, ore 11.00, Castello di Baia, Bacoli, Napoli; Domenica, ore 10.30, Tomba e Parco di Virgilio a Piedigrotta, Mergellina, Napoli.