Coronavirus, Il Mattino promuove una raccolta fondi per sostenere l'ospedale Cotugno: ecco le coordinate

Sull'emergenza Coronavirus, c'è sempre bisogno di aiutare in maniera concreta chi è in prima linea sul fronte sanitario. Il Mattino ha per questo deciso di farsi direttamente promotore di una raccolta di fondi a favore dell'ospedale Cotugno che, più degli altri, è in Campania la principale trincea di prima linea in questa dura lotta che coinvolge tutti.

Abbiamo così aperto un conto corrente, di cui il nostro giornale è garante, che farà da deposito per i fondi da girare all'Azienda ospedali dei Colli. Un conto corrente bancario dove i nostri lettori, che seguono con attenzione e continuità le cronache sull'emergenza, possono dimostrare in modo reale la loro vicinanza a chi, da giorni, senza tregua è al lavoro per affrontare l'epidemia.



I tamponi, le cure, la felice sperimentazione, ora autorizzata dall'Agenzia del farmaco, per i contagiati gravi utilizzando un medicinale di solito impiegato per l'artrite reumatoide hanno visto in questi giorni il Cotugno con tutti i suoi sanitari protagonista in Campania.

Così, il Mattino chiama a raccolta i suoi lettori e chiunque voglia affiancarci nel sostegno a medici, infermieri, tecnici e tutti gli operatori sanitari che in quest'ospedale combattono l'avanzare del virus. Siamo certi che riceveremo tante adesioni concrete, tante mani protese per aiutare chi, non a parole ma con la propria attività, è impegnato contro questo male insidioso. Ecco le coordinate bancarie per indirizzare i bonifici bancari, su cui daremo puntuale riscontro e aggiornamento pubblico:

Il Mattino per emergenza Coronavirus

Iban: IT 16 U 03087 03200 CC0100061038

Swift Code: FNATITRRXXX



Ultimo aggiornamento: 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA