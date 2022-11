Officine San Carlo a Vigliena, si presenta il libro «Favolette» in favore dei bambini ammalati

«Favolette» è il titolo di un progetto speciale a cura della Fondazione Giancarlo Siani Onlus e di Feltrinelli Editore, un testo di narrativa per ragazzi disponibile nelle librerie dal 22 novembre. Il libro è il risultato dell’inventiva e della creatività di otto grandi scrittori italiani: Viola Ardone, Maurizio De Giovanni, Chiara Gamberale, Lorenzo Marone, Davide Morosinotto, Valeria Parrella, Silvio Perrella, Fabio Stassi. Un libro magico, corredato dalle illustrazioni di Francesca Carabelli, nato con l’obiettivo di raggiungere quanti più bambini possibile, poiché per ogni copia acquistata ne verrà donata una ai più importanti ospedali pediatrici in Italia. Nell’ambito della presentazione saranno disponibili postazioni e materiali da disegno per un evento che attende anche i più piccoli, all’insegna della lettura e del divertimento. L’idea di «Favolette» ha riunito importanti scrittori e scrittrici del panorama italiano nella creazione di audiolibri per bambini e bambine, destinati ad un contesto in cui le storie normalmente non riescono ad arrivare. Da quest’esperienza di fiabe sonore è nato il progetto sociale Favolette, al cui interno si trova anche un QR code per ascoltare le fiabe donate dagli scrittori alla Fondazione.

La cornice di Officine San Carlo a Vigliena, nuova struttura creativa e polifunzionale del Teatro di San Carlo, nata dalla riconversione della ex fabbrica Cirio a Vigliena nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, diventa significativa in un più ampio discorso che abbraccia le premesse e gli obiettivi del libro. Nell’ottica di un’importante opera di riqualificazione urbana delle periferie, le Officine San Carlo, che ospiteranno l’eventopresentazione, si fanno luogo di arte, di sperimentazione e soprattutto di creatività, adatto ad accogliere l’esperienza creativa di un progetto che si ispira ai sogni e alle fantasie dei più piccoli, come quello di Favolette.