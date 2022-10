Ospedale Fatebenefratelli, galà di beneficenza per il progetto «Casa donna nuova»

«Sono particolarmente emozionata di essere questa sera la madrina di “AFMal for Women”» ha detto l’attrice Susy Del Giudice, in apertura del Charity dinner gala, svoltosi a Napoli il 29 settembre sera nella magnifica struttura di proprietà dell’ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli.

«Fortemente voluta, dopo oltre due anni di pandemia, da Fra Gerardo D’Auria, presidente AFMal Italia, dalla dottoressa Maria Teresa Iannuzzo, presidente AFMal Napoli, rispettivamente neo superiore e direttore sanitario del plesso ospedaliero Fatebenefratelli partenopeo, di concerto con il direttore amministrativo dottor Antonio Capuano, economo AFMal Napoli e con la preziosa collaborazione di Fabio Tarantino, la kermesse è destinata alla raccolta fondi a sostegno del progetto “Casa donna nuova” della Cittadella dell'Inclusione, ideato dalla fondazione diocesana Regina Pacis di Quarto facente capo a don Gennaro Pagano, cappellano della Casa Circondariale per i minori di Nisida».

Accanto a Susy Del Giudice, in nomination come migliore attrice non protagonista nel film “I Fratelli De Filippo” di Sergio Rubini per il David Di Donatello 2022, nonché premiata come migliore attrice dell’anno nell’ultima edizione di Ischia Global Fest, in veste di special guests dell’evento per lo spettacolo, Marta Bifano, attrice e produttrice, Roberto Gasparro, regista, Lucia Cassini, vulcanica artista partenopea, Massimiliano Triassi, titolare di MAXADV, produttore di molti programmi televisivi di successo, tra cui la sitcom “Sartù”, le cui riprese della seconda serie sono appena iniziate, e Francesco Cocco, musicista sensibile e generoso.

In apertura, il benvenuto di Fra Gerardo D’Auria e di Maria Teresa Iannuzzo che hanno invitato sul palcoscenico don Gennaro Pagano, che si è così espresso: «“Casa donna nuova” è una mission che mira ad individuare e articolare percorsi di inclusione e sostegno specifico per donne vittime di tratte di traffici illeciti, di violenze familiari e domestiche, nonché di riabilitazione e reinserimento sociale per ex detenute, fornendo loro accoglienza e supporto sia economico che psicologico e sociale».

La serata, condotta ed organizzata dalla giornalista Maridì Vicedomini, si è articolata tra performance artistiche e musicali con un ampio spazio dedicato all’haute couture per l’imminente fall-winter 22/23; in passerella, i preziosi ed avvolgenti capi di Umberto Antonelli pellicceria e gli esclusivi outifit by Eles di Ester Gatta, un brand destinato alla “donna in the road”, che ama essere à la page a ogni ora del giorno. Apprezzato il dinner buffet a cura di villa Domi catering, come anche le delicatezze di Dolce e Caffè di Salerno e le miscele di Kamo caffè dal gusto e dall’aroma inconfondibili.

Da segnalare, tra i tanti partner che hanno aderito al progetto: Bcc Napoli, autorevolmente rappresentato all’evento dal presidente Amedeo Manzo, studio legale De Dominicis – Ferrara Dentice, Green salus research & wellness, presidente Maria Luisa Conza, biologa nutrizionista, studio odontoiatrico Monda, Fibisan & co srl, Almamedical, Tecnomedical, Zebby Animation, Alsco Italia, Ate medical, Petrone group, Fox az, Com lite, Steris, Fibrosan.