Benevento, riparte il percorso nascita al Fatebenefratelli: full immersion in cinque tappe

Dopo la breve pausa del mese di agosto, riparte il «Percorso nascita» all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento, che ha fatto registrare una nutrita partecipazione nel corso dei precedenti appuntamenti. Il percorso è articolato in cinque incontri che vedono alternarsi, lungo il filo conduttore delle ostetriche, diverse figure professionali: ginecologo, anestesista, pediatra, psicologa enutrizionista. «Sostenere la donna, incoraggiarla, renderla consapevole del proprio corpo - racconta la dottoressa Annalisa De Blasio, responsabile dell'Uoc di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale - è fondamentale perché solo la mamma può consentire al proprio bambino di venire al mondo nel modo migliore. Importante che nel percorso sia coinvolto anche il papà, l'attesa va vissuta insieme per poter accogliere la nuova vita. Un papà informato sarà il giusto sostegno per la mamma».

La stessa De Blasio ricorda, inoltre, che nell'Uoc di Ginecologia e Ostetricia è attivo il servizio di partoanalgesia, la cui responsabile è la dottoressa Roberta Zeppa, «che rappresenta il fiore all'occhiello di questa specialistica del Fatebenefratelli di Benevento. Il percorso - conclude in una nota - non ha sicuramente la pretesa di insegnare a partorire ma aiuta ad acquisire consapevolezza e a riconoscere allo stesso tempo le competenze necessarie per essere protagonisti del momento nascita».