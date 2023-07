Mirabella Eclano, cuccioli abbandonati in una scarpata salvati dai vigili del fuoco

Due cuccioli salvati in un dirupo da una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda. I caschi rossi hanno ricevuto una segnalazione e sono subito intervenuti in via Fontanelle a Mirabella Eclano.

I due cagnolini di razza meticcia erano stati abbandonati in una scarpata. I due teneri cuccioli sono stati affidati alle cure dei sanitari del servizio veterinario. L'intervento dei vigili del fuoco di Grottaminarda è stato provvidenziale. Si sta cercando di capire chi possa avere abbandonato i due cuccioli in quel dirupo.