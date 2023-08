Gatta si emoziona nell'ascoltare la voce del suo proprietario morto un anno fa

Sta diventando virale sui social il video di una gatta che accarezza lo schermo di un computer mentre guarda l'immagine e riconosce la voce del suo proprietario scomparso circa un anno fa.

Come riporta CM, la figlia dell'uomo ha pubblicato su Twitter la reazione dell'animale e si è detta commossa nel rendersi conto che la gatta, Tina, la sta accompagnando nel lutto.

«Tina è stata il primo animale domestico di mio padre e volevo sapere come avrebbe reagito vedendolo e ascoltando la sua voce. Volevo sapere come i gatti, che per sopravvivere nascondono le loro debolezze, affrontano le perdite. Il risultato mi ha commosso perché ho scoperto che Tina si unisce al mio lutto», ha scritto.