Ratto riceve la medaglia d'oro, riesce a salvare vite umane individuando mine inesplose

L'ente benefico veterinario britannico PDSA ha assegnato una medaglia d'oro a un ratto per essere riuscito a salvare tante vite umane, grazie alla sua capacità di rilevare mine e altri esplosivi in ​​Cambogia.

Come annunciato dal loro sito istituzionale, Magawa è un gigantesco topo africano che negli ultimi 7 anni ha individuato 39 mine e 28 ordigni esplosivi. L'animale ha contribuito a ripulire oltre 141mila metri quadrati, equivalente a 20 campi da calcio, dalla presenza di possibili esplosivi, per i quali è stato riconosciuto come topo eroe.



PDSA ha spiegato che questi roditori sono molto intelligenti, il che rende più facile il loro addestramento. Grazie al loro peso leggero, possono camminare in sicurezza nei campi minati e hanno un acuto senso dell'olfatto, motivo per cui sono addestrati a rilevare un composto chimico presente negli esplosivi. Dopo aver trovato una mina, iniziano a raschiare il terreno, allertando così i loro allenatori.

Magawa riesce a analizzare un'area con dimensioni simili a un campo da tennis in 30 minuti, un compito che un essere umano riuscirebbe a fare con un metal detector in quattro giorni.

