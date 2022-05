Cammina di notte sull'A4 e viene travolto da un'auto: uomo muore sul colpo

Un uomo è stato travolto e ucciso mentre camminava in autostrada. E' accaduto nella notte all'altezza del casello di Brescia Ovest in direzione Milano lungo l'autostrada A4 vicino all'area di servizio Valtrompia. Dalle prime ricostruzioni pare che la vittima non fosse coinvolta in incidenti e neppure avesse avuto problemi con la propria auto. Gli occupanti del mezzo che lo hanno investito si sono fermati e hanno chiamato i soccorsi. Al momento non sono ancora note le generalità dell'uomo.

