Accoltella il compagno in casa e aggredisce i carabinieri: 35enne arrestata

Ha accoltellato il compagno in casa, dopo una lite. Poi ha aggredito anche i carabinieri intervenuti. Una 35enne ucraina è stata arrestata: è accaduto la scorsa notte a Numana (Ancona).

La coppia, lei 35enne ucraina e lui italiano di qualche anno più giovane, aveva passato la serata in un ristorante, ma tornati a casa, un appartamento del centro, è scoppiato un litigio e lei ha preso un coltello da cucina e lo ha ferito ad un fianco. Erano circa le 2:45. Sul posto è arrivato il 118 che ha allertato anche i carabinieri. L'uomo, ferito in modo non grave, è stato portato in ospedale per le cure del caso. Ha avuto sette giorni di prognosi e qualche punto di sutura.

La 35enne ha dato in escandescenza all'arrivo dei militari ed è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Il pm Valentina Bavai l'ha poi rimessa in libertà fino all'udienza di convalida che sarà fissata nelle prossime ore. Al momento non si conoscono i motivi del litigio, che potrebbero essere legati anche un eccessivo consumo di alcol. All'arrivo dei carabinieri lei era in stato alterato tipico di un abuso etilico. Il compagno non ha sporto denuncia per l'accoltellamento che, visti i pochi giorni di prognosi, è soggetto a querela di parte.