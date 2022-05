My Safe Place, nasce il servizio di trasporto per bimbi e anziani: auto sanificate ad ogni corsa e hostess a bordo

Un servizio di trasporto pubblico, non di linea, autorizzato dal Comune di Roma (NCC), per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni e pensato per i genitori alle prese con imprevisti, call di lavoro e i mille impegni quotidiani. Nasce My Safe Place Kids&Teens Service: un servizio di trasporto per i bambini che verranno accompagnati a scuola, a fare sport o dai nonni in totale sicurezza e i genitori avranno la possibilità di tracciare lo spostamento monitorando in tempo reale ogni fase del loro viaggio. Il mezzo utilizzato per il trasporto sarà sanificato ad ogni corsa e a bordo il minore troverà ad accoglierlo un hostess qualificata. Il servizio propone un prezzo a partire da 35 euro. Il costo della corsa varia a seconda del numero di persone a bordo, garantendo sempre qualità ed efficienza.

I più fragili

Ma l'attenzione non è rivolta solo ai bimbi. Perché My Safe ha pensato anche a uno Special Needs Service: un modo per essere vicini alle persone con particolari esigenze, con tutta la professionalità e la delicatezza che le “categorie fragili” richiedono, con mezzi sanificati e hostess a bordo in grado di rispondere a ogni necessità del passeggero. Un servizio offerto in occasione della “Race for the Cure” dove il Circuito MY SAFE PLACE è stato al fianco di Komen Italia come partner, sanificando tutte le unità mobili e gli ambulatori dedicati agli screening del Villaggio della Salute allestito al Circo Massimo.

Cos'è My Safe Place

Il nuovo progetto del Circuito di sicurezza MY SAFE PLACE. Attraverso un dispositivo altamente tecnologico e rivoluzionario che attiva un processo che permette di sanificare ambienti e mezzi di trasporto di ogni dimensione, in modo semplice e veloce. Il processo, infatti, utilizza una nuvola igienizzante che favorisce l’abbattimento di funghi, batteri e virus incluso il SARS-CoV-2 fino al 99,9%. A conclusione del processo il sistema rilascia un certificato di avvenuta sanificazione visualizzabile in modalità digitale, insieme ai video delle attività svolte inquadrando il QR-CODE.