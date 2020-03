Coronavirus, il Viminale: record di denunciati, diecimila in un solo giorno

Record di denunce nel corso dei controlli per l'emergenza coronavirus. Le forze di polizia - riferisce il Viminale - ieri hanno controllato 223.633 persone nell'ambito del monitoraggio per assicurare l'osservanza delle misure di contenimento del coronavirus, 9.888 sono state denunciate in quanto non hanno osservato le restrizioni o perché hanno fornito false dichiarazioni.

Coronavirus Roma, blocchi per le auto: oggi e domani controlli sulle consolari. Chiuse anche le spiagge

Gli esercizi commerciali ispezionati sono stati 91.129, denunciati 104 esercenti e sospesa l'attività di 19 esercizi commerciali. I 10mila denunciati in un giorno sono un record dall'avvio dei controlli, l'11 marzo. Salgono così a 1.650.644 le persone controllate dall'11 al 20 marzo: 70.973 quelle denunciate per mancato rispetto degli ordini dell'autorità, 1.600 per attestazioni false; 834.661 gli esercizi commerciali controllati e 1.977 i titolari denunciati.



