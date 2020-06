Coronavirus, bollettino Lombardia: oggi 36 morti e 216 nuovi contagi (l'1,9% dei tamponi effettuati)

Coronavirus, il bollettino di oggi in Lombardia, giovedì 18 giugno con numeri che non scendono ancora. In Lombardia sono 216, di cui 54 a seguito di test sierologico, i nuovi casi positivi al coronavirus che rappresentano l'1,9 per cento rispetto agli 11.475 tamponi effettuati oggi. I guariti/dimessi arrivano a 61.355 (+505 da ieri). Calano di 123 unità i pazienti ricoverati non in terapia intensiva (totale 1.673) mentre i ricoveri in rianimazione sono 61 (+1 da ieri). I nuovi decessi sono 36 con il dato totale che arriva a 16.516.

Stati Generali, Confcommercio: serve nuovo modello per turismo

Gallera, 11 casi tra Rsa

«Fra i positivi di oggi, 54 casi sono determinati da una positività al test sierologico, con una sintomatologia risalente ad oltre due settimane fa. Inoltre, 11 riguardano gli ospiti nelle Rsa e cinque gli operatori sanitari. Continua il calo dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, che si assestano a quota 1.673 (- 23 rispetto a ieri) mentre le terapie intensive registrano una situazione di stallo sostanziale». Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati di giovedì 18 giugno sull'andamento dell'epidemia. Coronavirus, bollettino di oggi: 66 morti e 331 nuovi casi. In Lombardia 36 vittime in 24 ore

Ultimo aggiornamento: 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In provincia disono 52 i nuovi casi positivi al, di cui 18 in città. È quanto comunica la Regione Lombardia nel bollettino giornaliero con i dati sull'andamento dell'epidemia. L'area metropolitana del capoluogo lombardo è superata solo dalla provincia di Bergamo (+55 da ieri) che fa da contraltare allo zero registrato nel Lodigiano. Nelle restanti province i dati sono i seguenti:(+41),(+13),(+12),(+12),(+12),(+6),(+4),(+3) e(+1).