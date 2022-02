Como, anziana trovata morta in casa: «Il cadavere lì da almeno due anni, era seduta su una sedia»

Un dramma della solitudine ancora più inquietante di molti altri, quello di una donna trovata cadavere nella sua casa, a Como. Il corpo di Marinella Beretta, 70enne originaria di Erba e residente in via Comum Oppidum, è stato trovato venerdì scorso, in uno stato di decomposizione così avanzato da far indurre gli investigatori che il decesso possa risalire ad almeno due anni fa.

La donna viveva da sola, ma risulta incredibile come in tutto questo tempo nessuno si sia interessato alla sua sorte. Marinella Beretta aveva venduto la sua villetta da tempo ad uno svizzero, mantenendo comunque il diritto di usufrutto. L'uomo versava regolarmente dei soldi alla 70enne e, dalle prime ricostruzioni, aveva cercato di mettersi in contatto con lei negli ultimi mesi, ma non si era mai insospettito.

La scoperta del cadavere della donna è avvenuta in maniera completamente casuale. I vicini, che credevano che la casa fosse ormai disabitata, avevano notato delle piante pericolanti a causa del maltempo e della mancata manutenzione. Per questo avevano deciso di provare a contattare il proprietario ed uno di loro era anche entrato nel giardino della villetta, trovando però la porta chiusa al suo interno. A quel punto, la polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti, forzando una finestra ed entrando nell'appartamento, dove è avvenuta la macabra scoperta.

La donna era seduta su una sedia: il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e solo l'autopsia potrebbe provare a stabilire una data del decesso. Da una prima ricognizione del medico legale, la 70enne sarebbe morta per cause naturali. Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe almeno dal settembre 2019 che non si avessero notizie della donna.