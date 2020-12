Avezzano, morta a 100 anni l'ex professoressa Fiora Fioramonti Valent

Aveva compiuto cento anni a giugno la professoressa Fiora Fioramonti conosciuta da tutti gli alunni del liceo classico Alessandro Torlonia di Avezzano come la professoressa Valent dal nome del marito Franco, imprenditore molto noto in Marsica. Si è spenta l’altra sera nella sua abitazione di via Tiburtina.



La professoressa Valent ha insegnato per più di quarant’anni latino e greco quando era preside del liceo l’indimenticabile Aroldo Buccilli, anch’egli latinista e grecista. Con la Valent si sono diplomati i più noti professionisti di Avezzano e dunque la sua scomparsa è stata appresa con una certa commozione appena dopo qualche mese dal suo compleanno. Certo i cento anni avevano sbalordito un po’ tutti, non solo gli alunni. E la città aveva parlato di un animo dedito alla classicità, alla letteratura coltivata nel segno di un carattere brillante.

Ieri sera alle 15 l’ultimo saluto nella chiesa di San Rocco di Avezzano nella limitatezza delle celebrazioni imposta dall’epidemia. Al suo fianco i figli ingegneri Gianni e Giorgio e la professoressa Eleonora che l’hanno in questi ultimi giorni sempre assistita. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti ai figli principalmente da quanti la ricordano per la sua affabilità e competenza. Amava spesso tradurre a braccio dal greco e dal latino quasi sempre senza vocabolario: era un vero portento, con doti e capacità eccezionali. Significativo il messaggio inviato per la triste occasione dall’ex assessore Franco Visione che scrive tratteggiando esattamente la sua figura: «Davvero indimenticabile, sempre presente nei miei ricordi con il suo sorriso solare ma anche con il suo carattere dolce e risoluto».

