Siccità, Milano chiude tutte le fontane. Varate misure di emergenza, sospesa anche l'irrigazione delle aree verdi

Ieri il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato un decreto con cui dichiara lo stato di emergenza regionale fino al 30 settembre 2022, a causa della «grave situazione di deficit idrico che sta interessando il territorio e a sostegno della popolazione, dell'ambiente e delle attività produttive interessate». L'allarme siccità è scattato e ora anche a Milano credono sia giusto dare il proprio apporto.

«Bisogna prendere provvedimenti. Ieri la Regione Lombardia ha decretato lo stato di emergenza idrica fino al 30 settembre e riteniamo giusto fare la nostra parte, adottando un'ordinanza che inviti cittadine e cittadini a ridurre al minimo l'uso di acqua potabile sia di uso domestico che per irrigare prati, giardini privati e pulire terrazzi e cortili».

Lo annuncia, sui suoi canali social, il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Le regole

«Disporrò inoltre le seguenti misure emergenziali: chiusura di tutte le fontane fatte salve quelle dove sia presente fauna e flora e i laghetti/rogge dei parchi cittadini; sospensione dell'irrigazione a spruzzo dei prati e delle aree verdi, eccetto l'irrigazione a goccia che interessa i nuovi impianti di alberi che devono essere preservati».

Le fontanelle cittadine «resteranno aperte, visto le temperature ormai da settimane sopra i 30 gradi e l'arrivo di una nuova ondata di colore».

Le raccomandazioni

Per ridurre i consumi di energia e quindi per abbassare il rischio di blackout «si raccomanda di mantenere la temperatura di uffici, negozi, abitazioni a 26 gradi. Tutti i negozi dovranno tenere le porte chiuse anche in presenza di lame d'aria e mantenere la temperatura non al di sotto dei 26 gradi. Infine - conclude Sala - ho richiesto l'attivazione dei pozzi geotermici privati con scarico in corpi idrici per aumentare al massimo l'alimentazione di ogni roggia, cavo o colatore».