Vandali scatenati: distrutta la statua di San Pio

Deprecabile gesto a Taurisano . Nella notte appena trascorsa, ignoti vandali hanno deturpato la statua di San Pio piazzata nella Villa Comunale e realizzata in marmo. Chi ha agito, a poche decine di metri dal Municipio, si è accanito sul volto del santo e ha letteralmente staccato una mano, agendo anche in altri punti. L'amara scoperta è stata fatta da alcuni cittadini. Grande sdegno in città per il gesto la cui notizia è rimbalzata anche sui social. È caccia ora ai responsabili e, in tal senso, potrebbero essere utili eventuali riprese filmate da qualche circuito di videosorveglianza installato nella zona.In mattinata il chiarimento del sindaco Raffaele Stasi: «Non parliamo di atto di vandalismo a Taurisano. Tutti siamo devoti di San Pio. Diciamo che è stato il gesto di una persona che va curata e gli agenti della Polizia Municipale sono al lavoro».