Scavalca il parapetto per gettarsi dal ponte sulla provinciale: il salvataggio in extremis dei carabinieri

Per quale motivo volesse farla finita non è dato sapere. Ma l'intervento dei carabinieri è stato provvidenziale a salvargli la vita.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi insieme a quelli delle Api (Aliquota di Primo Intervento) sono infatti accorsi in aiuto di un uomo che voleva lanciarsi dal ponte della strada provinciale collegata alla statale 7, in territorio brindisino. L'uomo, che aveva già scavalcato il parapetto, alla fine è stato bloccato e tratto in salvo da entrambi gli equipaggi che sono riusciti prima a distrarlo e poi ad afferrarlo di sorpresa prima che si gettasse.

Ultimo aggiornamento: 16:46

