Terremoto in Albania, nuova forte scossa di 5.6 sulla costa: «Sospese le operazioni di soccorso»

Terremoto, una nuova scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata nel pomeriggio sulla costa settentrionale dell'Albania. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica di Ingv-Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 41.53, 19.42 ad una profondità di 12 chilometri. La nuova forte scossa è registrata ad una quarantina di chilometri dalla capitale albanese Tirana. L'epicentro è nell'Adriatico. In seguito a questa scossa il ministero della Difesa ha annunciato che le operazioni di soccorso sono momentaneamente sospese.

È salito a 29 morti il bilancio delle vittime del terremoto di ieri a Durazzo in Albania. Lo riferisce il ministero albanese della Difesa. Sono 46 le persone estratte vive dalle macerie. Purtroppo una di loro, un 31enne di Durazzo, non ce l'ha fatta ed è morto per le ferite riportate. Accanto a lui erano stati trovati i corpi dei genitori. Diverse persone mancano ancora all'appello e i soccorsi sono ancora al lavoro.





