Terremoto, forte scossa sentita in tutto sud Italia. Epicentro in Albania

TERREMOTO. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel sud Italia. In particolar modo in puglia nella zona del Salento. Ma in tanti hannosentito il terremoto lungo tutta la costa finona Rimini.

La terra ha tremato poco dopo le 4. In molti sono stati svegliati nel cuore della notte.

al momento non si conosce ancora l'entità.

Da quanto si è appreso l'epicentro dovrebbe essere stato sulla costa albanese. Una scossa di magnitudo 6.3 secondo i primi dati ad una profondità di circa 10 chilometri.

Dall'albania arrivano le prime notizie di crolli

