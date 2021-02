Torino, baby gang prende in ostaggio portiere di notte e rapina l'hotel: preso 20enne e 3 minorenni

Notte di paura a Torino. Hanno rapinato un hotel, legato i polsi del portiere di notte e sono fuggiti in monopattino, incappucciati e con indosso la mascherina. Un ventenne e tre minorenni sono stati fermati dalla polizia, a Torino, per rapina e sequestro di persona. Il colpo era stato pianificato ai giardinetti, ma qualcosa è andato storto perché il portiere è riuscito a liberarsi e a dare l'allarme alla polizia, che ha subito fermato il ventenne. Due complici minorenni sono stati rintracciati in un B&B utilizzato dalla baby gang come covo; il terzo, anche lui minorenne, era invece a casa. Denunciata una ragazza per favoreggiamento.

APPROFONDIMENTI IL CASO Roma, gang di bulle terrore delle ragazzine a Cinecittà:... ROMA Roma, 16enne egiziano rapinato e spogliato nei giardini da due... L'AGGRESSIONE San Giovanni, baby gang picchia gestore e deruba chiosco bar: nel... L'OPERAZIONE Roma, baby gang di nuovo in azione all'Appio: distrutti bagni e... LE INDAGINI Roma, banda dei rapinatori vestiti da finte Befane: colpi in due... NEWS Roma, Montesacro. La baby gang colpisce ancora: in 7 contro 1,... LA PAURA Roma, rapina choc a San Giovanni: in 6 lo immobilizzano al bancomat

Roma, gang di bulle terrore delle ragazzine a Cinecittà: l’allarme dei genitori

Catania: sequestro di persona, estorsioni e rapine, sgominata baby gang

San Giovanni, baby gang picchia gestore e deruba chiosco bar: nel gruppo anche quattro ragazzine

È accaduto in un hotel di via Principi D'Acaja, in una zona centrale di Torino. Quando il ventenne è stato fermato aveva ancora con sé il nastro marrone da imballaggio utilizzato per legare i polsi al portiere, oltre ad un centinaio di euro. Sequestrati anche un coltello e un passamontagna.

Due dei tre minorenni sono stati invece fermati in un host di corso Giulio Cesare, alla periferia nord del capoluogo piemontese. Uno dei due ragazzi ricercati era nascosto nell'armadio di un'altra stanza. Gli agenti hanno sequestrato anche alcuni capi di abbigliamento che coincidono con quelli indossati dai rapinatori. Tutti e tre i minorenni sono stati sottoposti a fermo, poi convalidato, per gli stessi reati contestati al maggiorenne: rapina e sequestro di persona.

Baby gang a Latina, identificati i bulli e denunciati dalla polizia: hanno 14 e 15 anni

Roma, San Saba: baby gang terrorizza 15enne, schiaffi e pugni per il cellulare. I vicini lo salvano chiamando la polizia

Ultimo aggiornamento: 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA