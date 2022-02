Roma, turisti si arrampicano sulla fontana del Mosè per un selfie

Nessun “angelo del decoro” è stato avvistato nonostante già cinque anni fa se ne parlasse. Non ci sono più neanche i gruppi di volontari, ex appartenenti alle forze dell’ordine in congedo, che qualche estate fa presidiavano Fontana di Trevi, la più gettonata per i tuffi vietati. Il regolamento, però, e le norme ci sono, ma vengono disattese, spazzate vie come fossero foglie secche sospinte dal vento. Si sono arrampicati sulla splendida...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati