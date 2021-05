Vaccino, anziana si prenota: «Assegnato un centro a 100 chilometri di distanza»

«Per fare il vaccino dovrei andare a Montefino o Pratola Peligna. Il che vuol dire percorrere oltre 100 chilometri per farmi vaccinare. Ma io non sto bene e non posso viaggiare così a lungo». È lo sfogo di una donna di 77 anni di Roseto degli Abruzzi, in provinai di Teramo, che fa parte della categoria fragili. Lo stesso problema, comunque, lo hanno avuto molte persone nella sua stessa situazione, ed alcuni di loro lo hanno persino...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati