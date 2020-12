Covid Veneto, oggi 3.869 contagi e 52 morti. Salgono ricoveri e terapie intensive

Covid, sono 3.869 i nuovi casi di positività al virus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 52 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 216.923, quello dei morti a 5.434. Risalgono i numeri negli ospedali. Nei reparti non critici sono ricoverati 2.880 pazienti Covid (+36), nelle terapie intensive 370 (+1). Gli attuali positivi in regione sono 100.089 (+ 2.273).

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid Veneto, il modello della Lega in crisi con il record di... IL BOLLETTINO Coronavirus Italia, bollettino oggi: contagi (16.308) e morti (553)...

Zona rossa, comuni e spostamenti: ecco cosa si può fare (e cosa no) durante le festività

Luca Zaia: «Se non ci saranno ristori sarà grosso guaio»

Ultimo aggiornamento: 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA