Colombia: esplosione in una discoteca provoca decine di feriti

Martedì 18 Dicembre 2018, 16:41

Almeno 13 persone sono rimaste ferite nell'esplosione avvenuta in una discoteca nella città colombiana di Montelíbano parte del dipartimento di Cordoba.Secondo la ricostruzione dei fatti, degli sconosciuti hanno lanciano del materiale esplosivo che ha colpito la struttura.L'esplosione è avvenuta all'interno del locale noto come El Rancho de Jhon, mentre decine di persone stavano festeggiando il trionfo dell'Atletico Junior. Tra i feriti i tre casi più gravi sono stati trasferiti nella città di Monteria.Al momento i responsabili del gesto non sono stati identificati, ma la polizia ha avviato un'indagine. Anche l'esplosivo utilizzato è ancora sconosciuto, anche se le autorità presumono che si sia trattato di una bomba a mano, come ha raccontato Blu Radio.