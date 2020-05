Virus, 4, 9 milioni di morti nel mondo: Russia la più colpita d'Europa

Sono quasi 4,9 milioni le persone che nel mondo sono state contagiate dal coronavirus. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University, parlando di 4.897.567 casi confermati. Sono invece 323.286 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione. In Europa il Paese più colpito in termini di casi è la Russia, con 299.941 confermati, mentre per numero di decessi lo è la Gran Bretagna, con 35.422 morti a causa del Covid-19.

Covid Usa, si rifiuta di censurare i dati sui contagi e viene licenziata: la denuncia della funzionaria della Salute

Negli Stati Uniti sono 1.528.568 i casi di coronavirus confermati e sono 91.921 le persone che hanno perso la vita per complicanze causate dall'infezione. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University, sottolineando che nelle ultime 24 ore si sono registrati almeno 20.260 nuovi casi e 1.574 decessi. La Cnn nota come almeno in 17 Stati si sia notato un aumento dei casi confermati giornalmente negli ultimi sette giorni. Entro mercoledì, tutti gli Stati americani avranno allentato le loro misure di lockdown.

