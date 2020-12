Covid, Taiwan torna nell'incubo: primo caso di trasmissione locale dopo 8 mesi

Per la prima volta da aprile Taiwan registra un caso di trasmissione locale del covid. Dopo essere riuscita a mettere in fila più di 250 giorni senza contagi 'internì. L'isola, con 23 milioni di abitanti, aveva segnalato l'ultima volta un caso trasmesso localmente il 12 aprile, e la sua situazone di tregua sanitaria era stata considerata da molti un vero "miracolo". Secondo le autorità sanitarie del Central Epidemic Command Centre (Cecc), si tratta di una trentenne di Taiwan, «contatto stretto» di un pilota sessantenne della Nuova Zelanda, positivo al Covid-19 e segnalato domenica scorsa tra i casi 'importatì.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid, Joe Biden si vaccina in diretta tv: «Fatelo tutti,... LA STORIA A Zanzibar il Covid non esiste, lo strano caso dell'isola che non...

Il pilota - ha detto il ministro della Salute e direttrice del Cecc, Chen Shih-chung - rischia una multa per aver nascosto di aver avuto per giorni contatti con la donna. Taiwan, la cui risposta all'emergenza coronavirus è stata considerata come un modello, ha sinora segnalato circa 770 casi confermati di coronavirus e sette decessi. I casi di trasmissione locale sono 56.

Ultimo aggiornamento: 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA