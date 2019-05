Allarme morbillo, nave da crociera di Scientology messa in quarantena: a bordo 300 persone

Freewinds, si legge sul sito ufficiale di Scientology , è La nave, è

una nave di oltre 40.000 metri quadri la cui base si trova nei Caraibi. Il porto di provenienza è Curaçao

.

La Freewinds fornisce un ambiente sicuro, estetico, senza distrazioni, adeguato per la consegna di questo livello profondamente spirituale di auditing

.

Per uno Scientologist che arriva sulla Freewinds per fare Nuovo OT VIII, questo livello rappresenta il culmine di un viaggio profondamente spirituale. Anni di studio e di auditing l’hanno portato a questo punto. Si tratta della conquista spirituale più importante della sua vita, che gli consente di raggiungere la completa realizzazione della propria immortalità

.

su unacon 300 persone a bordo, che è stata messa in quarantena nei Caraibi dopo aver scoperto un caso di contagio a bordo tra i passeggeri: la nave è di proprietà di, si chiama Freewinds e su essa si svolgono spesso ritiri religiosi. Ritiri che dureranno più a lungo del previsto, perché per ora nessuno potrà abbandonare la nave proprioA riferire della quarantena è stato il capo della Sanità dell’isola di Santa Lucia,, che ha spiegato di aver ricevuto la notizia da due fonti affidabili, e di aver ritenuto prudente prendere questa iniziativa di mettere in quarantena la nave. «Una persona infetta può facilmente contagiarne altre», ha detto.