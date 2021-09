Nicolas Sarkozy, l'ex presidente della Francia condannato per finanziamento elettorale illecito

Condannato a un anno di carcere Nicolas Sarkozy, l'ex presidente della Repubblica francese, con l'accusa di finanziamento illecito della sua campagna elettorale del 2012, nel cosiddetto caso delle false fatture "Bygmalion". Sarkozy, assente in aula durante la lettura della sentenza, dovrà indossare il braccialetto elettronico.

L'ex presidente, ora 66enne, figura influente della destra francese, ha voluto mantenere alto il suo profilo pubblico, pubblicando proprio in questo mese un libro sulla cultura e facendosi regolarmente intervistare in TV dichiarando le sue opinioni sulla corsa presidenziale di aprile, con i candidati di destra in lizza per la sua approvazione.

Caroline Viguier, presidente del tribunale, ha definito i fatti addebitati «di una gravità senza precedenti». Sarkozy, insieme con altri dei 14 imputati, «ha proseguito l'organizzazione di comizi, consentito nuove prestazioni, disposto spese e volontariamente omesso, in qualità di candidato, di esercitare un controllo sulle uscite».

«La pena - ha precisato il tribunale giovedì scorso - sarà applicata ed eseguita in base al regime della sorveglianza elettronica». L'ex presidente, a prescindere dal quasi certo appello che i suoi avvocati presenteranno, non andrà quindi in carcere.

Secondo i giudici, Nicolas Sarkozy ha speso «consapevolmente» almeno il doppio della somma massima legale di 22,5 milioni di euro per la campagna elettorale. E, in più, avrebbe «volontariamente» evitato di controllare le spese aggiuntive.

Già condannato lo scorso marzo a tre anni di carcere (uno senza condizionale) per corruzione e traffico di influenze nel caso delle «intercettazioni», l'ex Capo di Stato francese ha presentato appello contro quella sentenza. E potrà ricorrere anche contro il verdetto odierno: Sarkozy ha infatti negato con forza ogni accusa.