Non paga l'affitto per 500 giorni, poi chiede 100mila euro per andarsene: la storia dell'«inquilina infernale»​

Una donna che si è rifiutata di lasciare un Airbnb nella zona di Los Angeles nel quale ha vissuto per 500 giorni senza pagare l'affitto, e ora chiede di essere pagata 100.000 dollari (pari a circa 94mila euro) per andarsene. A riportare la notizia è stato il Los Angeles Times, che ha potuto visionare l'atto formale della richiesta da parte dell'ospite. Sascha Jovanovic, propirietario della casa, ha detto che il soggiorno della donna sarebbe dovuto terminare nell'aprile 2022, ma lei poi si è rifiutata di andarsene. Elizabeth Hirschhorn, soprannominata “l’inquilina dell’inferno”, da allora vive senza affitto. Il signor Jovanovic ha riferito al Times che non può entrare in casa sua e “di non sentirsi al sicuro visto la pericolosità della donna». «Ci penso in ogni momento», ha aggiunto.

La storia

Hirschhorn si è rifiutata di rilasciare unba dichiarazione, non volendo condividere con i media la sua versione della storia.

Tuttavia, il suo avvocato, Colin Walshok, ha sostenuto che non era tenuta a pagare l'affitto. «Il proprietario ha infranto la legge e ha cercato di fare soldi affittando un'unità illegale», ha detto al Times il legale. Dopo aver deciso di mettere in affitto la sua piccola proprietà, il signor Jovanovic ha approvato un soggiorno a lungo termine per la signora Hirschhorn nel settembre del 2021. Lo spazio è stato affittato per sei mesi a una tariffa di 105 dollari a notte, che con le commissioni ha portato il totale a 20.793 dollari per 187 notti. All'inizio i due andavano d'accordo, condividendo la colazione e chiacchierando del più e del meno, ma c'erano alcuni segnali di allarme che Jovanovic ha detto che avrebbe dovuto ascoltare.

I segnali

Un altro host di Airbnb aveva pubblicato una recensione sul profilo della signora Hirschhorn in cui diceva che «aveva molte esigenze particolari che non potevano essere soddisfatte». Un giorno, Jovanovic sostiene di essere andato nella struttura per controllare le tapparelle elettriche che avevano smesso di funzionare e ha notato che c'erano danni causati dall'acqua e segni di muffa attorno al lavandino, problemi che secondo lui non c'erano prima dell'arrivo di Hirschhorn. Volendo riparare il lavello e fermare la diffusione della muffa, il proprietario ha detto di essersi offerto di pagare la sua ospite per alloggiare in un hotel per alcuni giorni e di aver anche offerto 1.000 dollari per un hotel di sua scelta, secondo i messaggi e le e-mail di Airbnb scambiati tra i due. Tuttavia, la signora Hirschhorn ha rifiutato, dicendo: «Non mi sento sicura, non voglio lasciare la casa e ho paura dei contagi». Ha citato dunque la risoluzione sulla protezione degli inquilini Covid-19 della contea di Los Angeles e ha mostrato una nota medica del 2011 che sottolineava la sua sensibilità ai batteri. Inoltre, dalle e-mail, risultava che l'uomo le avesse anche offerto di restare a casa sua fino alla fine dei lavori, cosa che lei aveva rifiutato.

EXCLUSIVE: Airbnb guest Elizabeth Hirschhorn's squatting history revealed https://t.co/h6A4f1nHpY pic.twitter.com/gjtRThUy8F — Daily Mail Online (@MailOnline) October 5, 2023

La querela

La signora Hirschhorn sta ora contro-querelando il signor Jovanovic, sostendendo che l'aveva "invitata in modo inappropriato" a trasferirsi a casa sua con lui. La fine del soggiorno della signora Hirschhorn era prevista per il 19 marzo; tuttavia, il Jovanovic le ha offerto una proroga di un mese per permetterle di trovare un altro posto in cui vivere, cosa che gli si è ritorta contro. È arrivata infatti la nuova scadenza e la signora Hirschhorn è rimasta ancora nell'appartamento. Da allora, non ha pagato alcun affitto e, più di 540 giorni dopo, ha affermato in un'e-mail del maggio 2022 ha chiesto la folle cifra per lasciare la casa.