Sushi gratis al ristorante a chi si chiama salmone, in due giorni 150 persone cambiano nome

Il locale offre il sushi gratis a chi si chiama Salmone e in città tutti corrono a cambiare il proprio nome all'anagrafe. La trovata di un locale di Taiwan ha riscosso un grande successo dopo che ben 150 persone in soli 2 giorni hanno deciso di cambiare il proprio nome per poter mangiare gratis nel ristorante. Un boom di richieste che però ha reso necessario l'intervento delle autorità.

Nello specifico il locale, che aveva aperto l'attività da poco, voleva lanciare un'iniziativa a scopo pubblicitario. Così ha deciso di offrire la cena a coloro che avevano il nome piuttosto particolare: Salmone. In quel caso, il cliente avrebbe potuto usufruire di una promozione che prevedeva di mangiare sushi a volontà per due giorni in modo completamente gratuito insieme a un massimo di cinque amici. Ovviamente carta di identità alla mano.

Questo ha comportato un vero e proprio boom di cambi di nome. La legge di Taiwan consente ai cittadini di cambiare nome fino a 3 volte senza dare particolari motivazioni, per questo le richieste sono aumentate in modo spropositato, spingendo così però le autorità a porre un freno. «Questo tipo di cambio di nome non solo fa perdere tempo, ma causa scartoffie inutili», ha detto giovedì ai giornalisti il ​​viceministro degli interni, Chen Tsung-yen, esortando i cittadini a non seguire queste iniziative.

