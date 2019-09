Terremoto in Albania, trema anche la Puglia

Sabato 21 Settembre 2019, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2019 16:35

Un terremoto di magnitudo Mwp 5.8 è avvenuto nella zona della Costa albanese settentrionale, oggi 21 settembre. Due scosse, una alle 14:04:27 e un'altra alle 16:04:27 avvertite anche in Puglia. La forte scossa è stata rilevata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 20 km di profondità in Albania, a Durazzo. Le scosse sono state avvertite in particolare nel Salento ma anche a Taranto dove in molti hanno postato sui social l'allarme. Non si segnalano, per il momento, danni a cose o persone.