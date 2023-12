Crosetto cambia casa ma non paga l'affitto, il ministro: «Ci sono lavori in corso». E il proprietario conferma

ll ministro della Difesa Guido Crosetto ha traslocato con la famiglia in un appartamento in centro a Roma dove attualmente non paga l'affitto: il motivo sono i ritardi sulla ristrutturazione dell'abitazione, che è di proprietà di un imprenditore della cybersecurity, Carmine Saladino.

Crosetto e il trasloco

È quanto scrive oggi il Fatto Quotidiano, che in merito ha intervistato anche lo stesso ministro: «Non pago l'affitto perché ci sono lavori in corso», ha spiegato il Crosetto.

Il mancato pagamento del canone è stato formalizzato attraverso una scrittura privata, proprio per risarcire il danno del ritardo. Fino a ottobre scorso Crosetto ha invece pagato l'affitto nella precedente abitazione dove ha dovuto prolungare la permanenza a causa dei ritardi nella consegna del nuovo alloggio, dove il ministro si è trasferito dallo scorso settembre.