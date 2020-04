Coronavirus, il prof Signorelli: «Si svuotano le terapie intensive, ma per la Fase 2 serve prudenza»

«Prosegue la lenta diminuzione dei nuovi casi e dei deceduti per coronavirus. Ma soprattutto continua a calare il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva. È quest’ultimo dato quello che a mio avviso rappresenta l’indicazione oggi più importante per valutare l’andamento dell’epidemia». Carlo Signorelli, professore ordinario di Igiene e sanità pubblica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commenta gli ultimi dati.



«Credo che l’Italia, dove l’epidemia si è sviluppata tra i 10 e i 25 giorni prima degli altri Paesi europei e degli Stati Uniti sia invece, in teoria, tra i primi Paesi a poter passare alla fase 2».

Ma con ancora 2.667 nuovi contagi ha senso parlare di fase 2?

«Servirebbe ancora un po’ di prudenza perché il calo è stato meno rapido del previsto. Ma poi, a mio avviso, si dovrà prendere qualche rischio calcolato e tentare di ripartire. Naturalmente la scelta sarà politica. Ad ogni modo la ripresa dovrà tenere conto delle esigenze sanitarie ancora necessarie per qualche tempo e delle esigenze del settore economico affinché la crisi non abbia effetti drammatici che poi si ripercuoterebbero sulla salute fisica e mentale della popolazione».

I test sierologici saranno fondamentali o il non sapere la durata dell’immunità potrebbero renderli inutili?

«Sarà importante avere a disposizione test sierologici efficaci e questo credo che succederà in tempi brevi. Diciamo che potranno essere utili per le singole persone per sapere se, avendo gli anticorpi, hanno già contratto l’infezione, magari senza essersene accorti. E saranno utili per le attività di ricerca. Invece, mi rimane qualche dubbio su come poterli usare per gli inserimenti lavorativi e per le attività sociali. Quello in cui in questo momento possiamo sperare è in una diminuzione dei contagi con la stagione calda».

L’ipotesi che con l’estate il virus scompaia o quasi c’è ancora?

«Molte infezioni respiratorie, tra cui anche l’influenza, hanno un calo nelle stagioni estive. Speriamo che anche per il SARS-CoV-2 sia così. Comunque la bella stagione darà sicuramente una mano in quanto il distanziamento fisico è naturalmente maggiore. In generale, sono le maggiori ore trascorse all’aperto a ridurre significativamente il rischio di contagio. Nei casi in cui non è invece possibile rispettare le distanze minime, almeno per un certo periodo, potremo intervenire con l’uso delle mascherine».

Quanto è alto il rischio di una seconda ondata?

«In Cina c’è stata una seconda ondata dopo circa due mesi ma eravamo nella stessa stagione. L’ipotesi più probabile è che in Italia possa avvenire in autunno. Quindi dobbiamo proteggerci da questa eventualità attraverso le note misure di distanziamento fisico, igiene personale, galateo respiratorio, ecc.».



Ultimo aggiornamento: 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA