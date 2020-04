Coronavirus, «farmaco Ivermectin lo uccide in 48 ore»: la scoperta nei laboratori australiani

Coronavirus, i ricercatori australiani stanno testando un farmaco che ucciderebbe il Covid19 in 48 ore. Il farmaco oggetto degli studi dei ricercatori australiani della Monash University di Melbourne, in collaborazione con il Doherty Institute, è l'Ivermectin, farmaco che viene utilizzato per trattare altre malattie come dengue o zika.

Negli studi condotti dai ricercatori australiani sulle colture cellulari al Biomedicine Discovery Institute (BDI) della Monash University, come riportano The Canberra Times e il Daily Mail, è stato scoperto che l'Ivermectin riesce a eliminare la carica virale del Coronavirus in 48 ore.

La Ivermectina è un farmaco antiparassitario disponibile in tutto il mondo e riconosciuto dalla Fda, l'Agenzia del farmco americana. «Una singola dose potrebbe eliminare tutto l'Rna virale entro 48 ore - dicono i riceratori -. Entro le prime 24 ore si nota una riduzione davvero significativa».

Dalla ricerca in laboratorio alla cura sulle persone, tuttavia, il passo non è breve: i ricercatori australiani ammettono che ci vorrà ancora del tempo per verificare l'efficacia del farmaco sulle persone, determinando quale sia la dose da somministrare efficace nell'uomo.



