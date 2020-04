Coronavirus, Brusaferro, Iss: «Curva decresce, meno persone con sintomi. Sì a donazioni organi» Diretta tv

Emergenza coronavirus: ci sono 160mila persone positive a tamponi e le persone con sintomi si stanno riducendo con la curva in fase decrescente a livello nazionale. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa all'Istituto sull'andamento epidemiologico dell'epidemia di Covid-19.

I dati sull'epidemia di nuovo coronavirus in Italia raccontano la «storia di un Paese con livelli di circolazione diversi» a seconda delle regioni. Ha aggiunto Brusaferro. La Lombardia resta la regione più colpita.

C'è stata una reattività in tutto il Paese nell'andare ad intercettare i focali adottando misure tempestive, dare un contenimento molto focalizzato che serve a contenere la diffusione dove avviene.

«In questo periodo stiamo focalizzando la nostra attenzione sul tema del coronavirus, perché è la nostra sfida più importante. Ma non dobbiamo dimenticarci delle altre sfide e che anche in questo periodo il nostro Servizio sanitario nazionale continua a garantire i trapianti, compatibilmente con le donazioni disponibili». Ha detto ancora Brusaferro con un appello ai cittadini in vista della Giornata nazionale donazione e trapianto di organi e tessuti, che ricorre domenica.

«Diamo la nostra disponibilità alla donazione di organi e tessuti», ha esortato Brusaferro, ringraziando «quanti lavorano nella rete dei trapianti» e firmando insieme ai colleghi il manifesto proposto dal Centro nazionale trapianti (Cnt) all'insegna dello slogan 'Diamo il meglio di noì. #firmasubito: la 'penna virtuale' è disponibile sul sito del Cnt. «Vogliamo dare un segnale di adesione che speriamo venga seguito da molti cittadini», ha aggiunto il numero uno dell'Iss.

Ultimo aggiornamento: 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA