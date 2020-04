Covid-19 Italia, Brusaferro (Iss): contagio giù ma serve cautela. Ad aprile più donne malate. Rezza: «Il calcio? Scelta difficile»

Secondo uno studio preliminare sulle fonti di infezione da nuovo coronavirus condotto dall'Istituto superiore di sanità (Iss) su circa 4.500 casi notificati tra l'1 e il 23 aprile, «il 44,1% delle infezioni si è verificato in una Rsa, il 24,7% in ambito familiare, il 10,8% in ospedale o ambulatorio e il 4,2% sul luogo di lavoro». I dati sono stati presentato oggi durante la conferenza stampa all'Iss su 'Covid-19, analisi dell'andamento epidemiologico e aggiornamento tecnico-scientificò.

La eventuale ripresa del calcio «credo sia una decisione difficile da prendere, ma per questo sport non ci sono condizioni di rischio zero e in questo caso c'è anche un contatto fisico. Il rischio non è zero». Lo ha affermato Gianni Rezza dell'Istituto superiore di sanità

In Lombardia «ci sono centinaia di casi che hanno avuto sintomi prima di febbraio», ha detto Stefano Merler dell'Istituto Kesler alla conferenza stampa all'Iss sull'andamento epidemiologico dell'epidemia di Covid-19. «Credo - ha detto - ci siano state introduzioni multiple del virus, e ciò spiega come mai al 20 febbraio ci siamo trovati già con centinaia di casi».