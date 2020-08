Covid, dalla movida ai rientri dalle vacanze: ecco perché i contagi sono triplicati. E aumentano i tamponi

In tre settimane il numero dei casi positivi giornalieri è quasi triplicato. Come è stato possibile? Venerdì 31 luglio: 386 nuovi infetti; venerdì 7 agosto 552; oggi, venerdì 21 agosto, 947. Cosa sta succedendo? Premessa: è vero che la maggioranza dei positivi che vengono trovati è asintomatica, anche perché l'età mediana, nell'ultima settimana, è scesa a 30 anni, significa che i nuovi positivi sono molto giovani e dunque con molte meno possibilità di sintomi gravi. Ma vanno fatte anche due precisazioni: la prima è che anche gli under 30 finiscono in ospedale, come è successo a Bergamo e a Roma; la seconda è che gli asintomatici sono contagiosi e dunque la circolazione del virus sta aumentando con il rischio di raggiungere anche anziani e soggetti fragili.

La situazione

La movida

Su base nazionale, la percentuale legata agli immigrati irregolari è bassa, il problema - dal punto di vista epidemiologico - non è lì. Più rilevante la quota, fino a qualche settimana fa, degli immigrati regolari che tornavano dal loro Paese già positivi, ma è stato fatto molto per accentuare i controlli e le limitazioni. Si sono sviluppati alcuni importanti focolai in aziende agricole, macelli, corrieri espresso e questo è parte del problema. Ma a moltiplicare il contagio oggi sono due fattori: centinaia di ragazzi sono tornatiall'estero - Spagna, ma soprattutto Grecia, Croazia e Malta - contagiati, perché nelle discoteche di questi Paesi c'era una carenza di controlli e di misure per fermare la trasmissione del virus.Secondo problema:, sempre all'insegna dell'imprudenza, in zone italiane come la Costa Smeralda, dove a centinaia sono stati contagiati. Poiché i giovani si spostano da una località all'altra, socializzano anche a causa dei messaggi sbagliati ricevuti secondo cui il virus è scomparso: la circolazione di Sars-CoV-2 è stata velocissima. Va anche detto che i numeri sono alti anche perché si stanno facendo oltre 70mila tamponi al giorno, pure negli aeroporti. Ma va sempre ricordata una cosa: i positivi non ci sono perché facciamo i tamponi, i positivi ci sono e contagiano. I tamponi trovano positivi perché il virus sta circolando.

