Covid, studentessa di 14 anni ha scoperto una possibile cura: «Ecco la molecola che inibisce il virus»

Mentre gli scienziati di tutto il mondo continuano a cercare un vaccino per il Covid, una ragazzina di soli 14 anni ha fatto una scoperta che potrebbe rivoluzionare il modo di trattare la malattia. Anika Chebrolu studia alla Independence High School di Frisco, in Texas, e ha vinto il concorso 3M Young Scientist Challenge con un lavoro sull'identificazione di un farmaco per curare il coronavirus. L'adolescente si è aggiudicata un premio da 25mila dollari, poco più di 21mila euro.

Anika è riuscita a individuare una molecola che si lega a una proteina del virus SARS-CoV-2 e gli impedisce di funzionare. Attraverso una simulazione al computer, la 14enne ha trovato la molecola in un database di oltre 682 milioni di composti. In un'intervista alla Cnn, Anika ha rivelato di aver iniziato questa ricerca per combattere il virus dell'influenza e di aver deciso poi di virare sul coronavirus solo dopo l'inizio della pandemia.

