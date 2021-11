No Green pass, stretta del Viminale: «Basta cortei, solo sit-in e fuori dai centri storici»

I cortei dei No green pass stanno mettendo in crisi il Paese, mettono a rischio la gestione della pandemia provocando assembramenti continui nei centri delle grandi città e creano disagi a commercianti e cittadini, molti dei quali al contrato di chi protesta, una minoranza nel Paese, ha deciso di vaccinarsi e di scaricare la certificazione verde. Per questo motivo il Viminale ha varato una stretta per porre un freno alle proteste.

APPROFONDIMENTI TORINO Torino, tensione al corteo degli anarchici in piazza Savoia: lanci di... CRONACA No green pass, tensioni a Milano. Polizia schierata nel centro della... COVID-19 Quarta ondata, zone gialle (e mini-rosse) restrizioni e Green pass:... LA PREVENZIONE Tutti in fila per i tamponi, il nuovo business del Covid in farmacia

I cortei 'no green pass' «fanno perdere il 30% del fatturato». A dirlo il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, a margine dell'apertura del Forum di Conftrasporto, rispondendo a una domanda sull'effetto delle manifestazioni sul settore che rappresenta. I cortei «che si susseguono ogni sabato - aggiunge - sono inaccettabili».

Il Viminale: basta cortei, solo sit in

«Le manifestazioni cosiddette 'no pass' stanno paralizzando ogni sabato, da settimane, il centro storico di tante città, creando disagi a cittadini e commercianti, oltre a generare assembramenti tra non vaccinati. Per ovviare a questi disagi il Ministero dell'Interno ha varato una 'stretta' e stabilito regole nuove: sono concessi solo sit-in e fuori dai centri storici. Vista la risalita dei contagi, saranno anche intensificati i controlli sul Green pass. Vanno mantenute le misure di prevenzione in atto e le persone devono essere incentivate a vaccinarsi». È quanto afferma il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. «Non possiamo correre il rischio di dover fronteggiare nuove emergenze, come altri Paesi Ue stanno sperimentando. Ne va della salute pubblica e dell'economia del Paese», ha aggiunto Sibilia.

Trieste, oltre 200 casi legati a focolaio corteo

Il focolaio Covid legato ai cortei no Green pass a Trieste «ha superato 200 contagi tra primari, secondari e terziari». Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, lanciando un ulteriore «appello» a chi non si è vaccinato, perché «il rapporto della curva tra contagi e ricoveri ospedalieri è migliore rispetto a un anno fa: questa cosa si chiama vaccino». Per i reparti ospedalieri di Trieste è comunque prevista una manovra di riorganizzazione ed «è - ha sottolineato Riccardi - quella più importante in regione, anche se bisogna considerare che il virus si sposta». Durante un incontro all'ospedale Cattinara di Trieste, Riccardi ha parlato di «situazioni in alcuni casi ingiustificabili», riferendosi a persone no vax convinte. «Trieste è l'epicentro di questa situazione», ha concluso, con «una rappresentazione che non fa onore a questa terra».

Fontana: scorretto bloccare lavoro a commercianti

«Una manifestazione va bene, ma andare a bloccare il giorno della settimana in cui i commercianti lavorano di più non è corretto». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Rainews24. Le ragioni per le restrizioni del Ministero dell'Interno alle manifestazioni dei no green pass del sabato pomeriggio sono «sono due: la prima di carattere sanitario, perché come rilevato a Trieste queste manifestazioni rischiano di comportare la nascita di nuovi focolai e i cortei senza mascherina sono ad alto rischio. E poi il loro diritto di esprimere il loro parere non può incidere sulla libertà dei commercianti di svolgere la loro attività», ha spiegato Fontana.