Vaccino Covid, lo studio israeliano mostra che ferma la diffusione del virus e previene le morti al 99%

Musica dal vivo, sport, piscine, spettacoli teatrali, cinema, viaggi. Lo spot che ha lanciato il ministro della Salute israeliano sui social è d'effetto: è una somma di tutti gli svaghi a cui da un anno abbiamo dovuto rinunciare per via della pandemia di coronavirus. Sopra le immagini che scorrono il claim del ministro Yuli Edelstein è: «Non avete scuse, andate a vaccinarvi!».

חברים, אין תירוצים - לכו להתחסן! pic.twitter.com/zvpFcx8uQB — Yuli Edelstein 🇮🇱 יולי אדלשטיין (@YuliEdelstein) February 21, 2021

Israele è diventata ormai un modello virtuoso. Mostra come vaccinando velocemente la popolazione, si possa piegare in basso la curva dei contagi Covid. Il programma di immunizzazione nazionale è iniziato il 20 dicembre. Quasi la metà della popolazione ha avuto almeno una dose di vaccino. E ora vengono mostrati i primi risultati. L'analisi dei dati in uno studio del Ministero della Salute israeliano e di Pfizer Inc. ha trovato che il vaccino Pfizer sviluppato con la tedesca BioNTech riduce l'infezione, anche nei casi asintomatici, dell'89,4% e nei casi sintomatici del 93,7%. I risultati dello studio pre-pubblicato, non ancora sottoposto a peer-reviewing, ma basato su un database nazionale che è uno dei più avanzati al mondo, sono stati riportati per la prima volta dal sito di notizie israeliano Ynet.

Le autorità israeliane sabato hanno detto che l'iniezione di Pfizer-BioNTech è stata efficace al 99% nel prevenire le morti per il virus. Una notizia che fa ben sperare.

I dati che arrivano da Israele sono oltre ogni aspettativa, tra poco potrebbero essere liberi da questo incubo grazie al vaccino. Non è possibile che l'Europa rimanga indietro. Vacciniamo tutti, whatever it takes. https://t.co/hfAwlI8elb — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) February 20, 2021

