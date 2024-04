San Marzano sul Sarno, arriva l'ex ministro Costa per parlare di comunità energetiche

Il legame indissolubile tra la salute del fiume Sarno e lo sviluppo delle comunità energetiche sarà al centro di un importante incontro che si terrà sabato 20 Aprile alle18 presso il Ristorante Malaga in via Pedino, San Marzano sul Sarno. L'evento, promosso dal gruppo territoriale di San Marzano e coordinato dalla rappresentante Rosa Silurino, vedrà la partecipazione di eminenti personalità politiche e esperti del settore ambientale ed energetico. Tra gli intervenuti, si annoverano Virginia Villani, Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, Salvatore Micillo Coordinatore del Movimento 5 Stelle Campania e Sergio Costa Vicepresidente della Camera dei Deputati e già Ministro dell'Ambiente. Ad arricchire il dibattito, interverranno Margherita Oliva, Presidente dell'associazione Almamente e Antonio Curcio ingegnere esperto nel campo delle comunità energetiche. La moderazione dell'evento sarà affidata alla già Senatrice Felicia Gaudiano, nota per il suo impegno nella difesa dell'ambiente e nella promozione di politiche energetiche sostenibili. Il tema centrale dell'incontro sarà la stretta correlazione tra la gestione sostenibile delle risorse idriche e l'implementazione delle comunità energetiche come soluzione efficace per la transizione verso un modello energetico più green e decentralizzato.

«Il Fiume Sarno, importante risorsa idrica del territorio campano, rappresenta non solo un elemento fondamentale per la vita e l'agricoltura della regione, ma anche un indicatore della salute ambientale e delle politiche di gestione del territorio.

La sua tutela e il suo recupero sono quindi temi imprescindibili per il benessere delle comunità locali e per la salvaguardia dell'ecosistema. Dall'altro lato, le comunità energetiche emergono come un'innovativa risposta alle sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Basate sull'idea di coinvolgere attivamente i cittadini nella produzione, distribuzione e consumo di energia rinnovabile, le comunità energetiche promuovono la decentralizzazione del sistema energetico, la democratizzazione dell'energia e la creazione di valore condiviso a livello locale. Durante l'incontro, verranno esaminati casi di successo e best practices legate alla gestione sostenibile delle risorse idriche e all'implementazione delle comunità energetiche, con l'obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo tra istituzioni, società civile e esperti del settore»,conclude Villani.