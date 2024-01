Lavori alla scuola, arrivano i moduli scolastici a Sarno

Una scuola nuova attraverso il progetto di abbattimento e ricostruzione per l’edificio di Serrazzeta a Sarno. Intanto l’anno scolastico per gli alunni continuerà nei moduli. È in corso, presso l'area mercatale di Via San Valentino, il getto della platea di fondazione dei moduli scuola che ospiteranno i bambini del plesso durante i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico.

Un progetto per una scuola innovativa, iper-tecnologica, all’avanguardia, senza barriere architettoniche. Sarà una scuola ripensata, attraverso un finanziato con fondi del Pnrr per un importo di oltre 2 milioni e 500mila euro.