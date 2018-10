Mercoledì 3 Ottobre 2018, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2018 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCAFATI - Scappa ben quattro volte, in due settimane, dalla comunità in cui era collocato per un percorso di recupero. Diciassette anni, problemi con la giustizia alle spalle, destinatario di una misura limitativa della libertà personale per maltrattamenti in famiglia, il ragazzo è stato arrestato qualche giorno fa dai carabinieri della locale tenenza, che gli hanno notificato un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal giudice del tribunale dei minori di Napoli, quale aggravamento del precedente provvedimento. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Nisida.È una storia triste e sconfortante quella di cui è protagonista il minorenne fermato ed ammanettato dai militari del tenente Gennaro Vitolo. Residente in provincia di Napoli, era arrivato in città solo poche settimane fa, per essere ospitato nel centro “La Betania”, struttura di assistenza sociale residenziale con sede in via Oberdan, in esecuzione di un provvedimento del giudice del tribunale dei minori di Napoli. Al diciassettenne era stata applicata una misura limitativa della libertà personale, con il collocamento in comunità, per maltrattamenti in famiglia. Sembra picchiasse la madre ed anche i fratelli. Avrebbe dovuto, in pratica, iniziare nel centro di accoglienza di Scafati un percorso di recupero, della durata di diversi mesi. Fin dal suo arrivo nella comunità di via Oberdan il minore avrebbe manifestato particolare insofferenza.