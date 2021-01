Prosegue l'attività degli agenti della Polizia Municipale di Agropoli, diretti dal maresciallo Sergio Cauceglia, per verificare il rispetto delle anti-covid.

I caschi bianchi questa sera hanno disposto la chiusura di un bar del centro cittadino. L'attività, ad ignorare il divieto di assembramenti, somministrava bevande anche oltre le 18, ovvero l'orario limite consentito per consumare all'interno dell'esercizio o nelle immediate adiacenze. Per il proprietario è scattata pure una sanzione amministrativa.

Nei giorni scorsi i vigili avevano già chiuso e sanzionato un'altra attività di Agropoli, diffidandone altre due che non rispettavano le norme nazionali e regionali per contrastare la diffusione del virus.

