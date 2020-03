«Troppe persone vengono più volte a fare la spesa in un giorno». La segnalazione arriva da alcuni operatori di supermercato che in questi giorni di epidemia stanno garantendo un servizio indispensabile. Ma le segnalazioni di spese alimentari ripetute più volte in una giornata arrivano da diverse zone della città. C’è chi sfrutta la spesa per fare qualche passeggiata e uscire di casa in barba alle prescrizioni imposte dal contenimento del Coronavirus. Ieri mattina, alla vigilia del terzo fine settimana da zona protetta, Salerno si è risvegliata con lunghe file ai supermercati. Nulla di anormale, soprattutto se ben distanziate. Fatto sta che in varie zone e negozi alimentari del capoluogo si registrino troppe turnazioni di spesa all’interno dello stesso nucleo familiare. «La spesa non è una occasione per passeggiare – dichiara l’assessore alla mobilità, Domenico De Maio – facciamo appello a tutti affinché rispettino le regole fin qui adottate, sono i giorni decisivi per il contenimento del coronavirus». © RIPRODUZIONE RISERVATA