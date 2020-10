Positivo al Covid uno degli addetti alla segreteria dell'istituto Fortunato, in via Cuparelle ad Angri. Questa mattina il dipartimento di Igiene e prevenzione dell'Asl ha disposto la chiusura a scopo precauzionale della scuola fino a venerdì. Nell'attesa cioè di ricostruire la rete dei contatti e di sottoporre tutti al tampone. Una misura, che si è resa necessaria in seguito alla ripresa delle attività didattiche, programmate su turni e ora sospese fino al 12 ottobre.

LEGGI ANCHE Covid, Piero Angela: «Mandare l'esercito in strada per convincere la gente a indossare la mascherina»

© RIPRODUZIONE RISERVATA