L'Asl di Salerno: «In classe tranquilli immunizzato il 100% dei professori»

«Potremmo non aver la necessità di entrare nella discussione sulla didattica in presenza, perché abbiamo il cento per cento di personale scolastico vaccinato». A confermarlo è il direttore sanitario dell'Asl Ferdinando Primiano, nel corso della presentazione del rapporto «Salute e benessere ai tempi del coronavirus» all'Ordine dei medici di Salerno. Su 24mila 334 iscritti in piattaforma, al momento, ne risultano immunizzati 24mila 333. Si va...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati