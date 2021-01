Il cuore grande di Sarno ha messo insieme centinaia di calze per i bimbi di famiglie in difficoltà. Un dono che questa mattina, nel giorno dell’Epifania, in ogni casa ha portato un sorriso ed un momento di grande gioia e condivisione. L’altruismo, la progettualità solidale sono alla base di questa nuova iniziativa dell’Asi, Associazione Solidarietà Internazionale, con Gruppo Scout, Aretè, Avis, Orma Verde, Nuova Officina.

La “Befana Solidale” nasce anche dal ricordo di Gaetano Ferrentino, politico, giornalista, scomparso prematuramente pochi giorni fa. A raccontarlo è Claudio Pagano: "La solidarietà è una cosa meravigliosa ed è quello che ci salverà. Le calze le abbiamo donate a tutti i bambini che già da tempo seguiamo e che devono avere la gioia della sorpresa dell’Epifania. Ringraziamo tutti i privati cittadini che hanno rapidamente aderito a questa iniziativa e ci hanno inondato di doni per i bimbi. Io personalmente, e tutta l'Asi dedichiamo il nostro impegno a Gaetano Ferrentino, allo straordinario ricordo che porteremo per sempre nel cuore”.

