Buccino, lo stabilimento Ibg sul podio del Caled Bradham Award: «Orgoglio per il Sud»

Lo stabilimento produttivo della I.B.G. S.p.A. Società Benefit, attivo nell’area industriale di Buccino, in provincia di Salerno, si posiziona al terzo posto tra gli oltre 100 «bottler» europei di PepsiCo e sale sul podio del prestigioso Caled Bradham Award, il riconoscimento internazionale riservato ai siti di produzione che hanno conseguito una serie di performance positive in materia di sicurezza, qualità e tutela dei consumatori.

«Essere tra i primi tre bottler PepsiCo in Europa – afferma Rosario Caputo, amministratore unico di I.B.G. – in grado di garantire una produzione sicura e di qualità vincente per i consumatori rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra azienda e per l’intero sistema produttivo del Mezzogiorno.

Un altro successo delle donne e degli uomini di I.B.G. S.p.A. Società Benefit, frutto dello spirito che quotidianamente anima la nostra azione, ovvero: il nostro obiettivo è sempre il traguardo che dobbiamo ancora raggiungere. Questo approccio, questa fame di risultati, connota profondamente la nostra organizzazione. Ma è anche un approccio “responsabile” che si esplicita attraverso una crescente attenzione verso la cosiddetta economia sostenibile».

Questo risultato ha una valenza ancora più forte per la I.B.G., poiché si riferisce a performance conseguite nel corso del 2022, quindi prima dell’avvio del piano di investimenti di oltre 10 milioni di euro mirato all’efficientamento produttivo, tecnologico e informatico dell’azienda e legato al raggiungimento di obiettivi significativi in chiave ESG (Environmental, Social and Governance). Tale investimento è stato supportato da un bond da 7 milioni di euro, interamente sottoscritto da UniCredit,